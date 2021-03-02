شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودي: تلقي لقاح «كورونا» شرط أساسي للحج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

وجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس الاثنين، بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا «كوفيد-19»، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة: «عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام 2021، وتكوين لجنة لقاحات «كورونا» للمشاركين في موسم الحج والعمرة، مع إلزامية أخذ لقاح كورونا «كوفيد-19» للراغبين في المشاركة؛ إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج».