شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. «داعش» يعتدي على مركز إغاثة أممي ويحاصر 25 موظفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانو (نيجيريا) - أ ف ب

شنّ مسلّحون متشددون، الثلاثاء، هجوماً على مركز إغاثي تابع للأمم المتحدة في مدينة ديكوا في شمال شرق نيجيريا، وحاصروا ملجأ احتمى فيه 25 موظفاً إغاثياً، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وإغاثية.

وقال مصدر عسكري، إنّ عشرات المسلّحين من تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا اجتاحوا مدينة ديكوا، واقتحموا قاعدة عسكرية بعد أن فرّ العسكريون منها وأضرموا النار في مركز إغاثي تابع للأمم المتّحدة، مما أدّى لاحتراقه بالكامل. وأضاف أنّ «إرهابيي التنظيم شنّوا هجومين متزامنين على كلّ من المعسكر الكبير (قاعدة عسكرية)، والمركز الإنساني التابع للأمم المتحدة».

من جهته، أفاد مصدر إغاثي بأنّ «المسلّحين أحرقوا المركز الإنساني بالكامل، لكن لم يُصب أيّ موظف حتى الآن». وأضاف، «لدينا 25 موظفاً يحتمون في الملجأ المحاصر من قبل المسلّحين».

إسناد جوي

ووفقاً للمصدر العسكري فإنّ الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً؛ للمساعدة في فكّ الحصار عن موظفي الإغاثة. وقال إنّ «طائرتين مقاتلتين وطائرة هليكوبتر حربية تقدّم إسناداً جوياً لإبعاد الإرهابيين عن المركز الإنساني المحترق».

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاث سنوات بالضبط من هجوم شنّه في 1 مارس/آذار 2018 مسلّحون من «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا على مركز إنساني تابع للأمم المتحدة في مدينة ران (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل 3 موظفين إغاثيين، واختطاف رابع، فضلاً عن مقتل 8 عسكريين نيجيريين.

ويعاني شمال شرق نيجيريا من أعمال عنف متشددة منذ أن شنّت جماعة بوكو حرام المتطرفة تمرّداً مسلّحاً في 2009. وفي 2016 انشقّ تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا عن بوكو حرام، وأصبح يمثّل أكبر تهديد متطرف في نيجيريا.