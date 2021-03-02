شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» الأمريكي يعتمد تعيين جارلاند وزيراً للعدل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

حصل مرشّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، لتولّي وزارة العدل القاضي ميريك جارلاند على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ، في خطوة أساسية على طريق تثبيته في هذا المنصب خلال جلسة تصويت عامة قد يعقدها المجلس اعتباراً من هذا الأسبوع. وجارلاند (68 عاماً) الذي يرأس حالياً محكمة الاستئناف في واشنطن حاز خلال جلسة التصويت الاثنين على تأييد 15 سناتوراً مقابل 7، جميعهم جمهوريون، صوّتوا ضدّه. وكان تعهّد خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي، بأن تكون مكافحة التطرّف الداخلي «أولويته» إذا ما تمّ تثبيته على رأس وزارة العدل.

وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين فقد حصل جارلاند على تأييد أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمتهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل الذي أكّد علانية أنّه سيصوّت في الجلسة العامة لمصلحة القاضي الليبرالي المعتدل. وقال كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة العدل بمجلس الشيوخ السناتور تشاك غراسلي «سأصوّت له. آمل ألا أخطئ بمنحه ثقتي».

بدوره قال رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي ديك دوربين إنّ «أمريكا ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي جارلاند وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه».

ولم يتحدّد بعد موعد الجلسة العامة التي سيصوّت خلالها مجلس الشيوخ بأسره على تثبيت جارلاند في منصبه، لكنّ هذه الجلسة قد تعقد اعتباراً من هذا الأسبوع.