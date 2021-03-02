محكمة النقض ترفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات مجلس النواب

الشارقة - اميمة ياسر -

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.

كان مرتضى منصور قد حضر منذ الصباح الباكر واستمعت المحكمة إلى مرافعته عن نفسه شارحا أسباب طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فأصدرت قرارها المتقدم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود إبراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم وأحمد مقلد، وبسكرتارية أحمد سيف الدين ومصطفى فيصل.



وطلب مرتضي منصور من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.

وأقام الطعن مرتضى منصور بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.