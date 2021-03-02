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غيابات وازنة لبركان في مباراته أمام “الماص” ونجم الفريق يعود

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يعاني فريق نهضة بركان لكرة القدم، من غيابات وازنة في مباراته أمام المغرب الفاسي، التي ستجرى اليوم الثلاثاء، برسم سدس عشر كأس العرش.

وسيغيب عن بركان في هذه المباراة، كل من أمين الكاس، الذي حدد الطاقم الطبي مدة غيابه في الفريق في أسبوعين، إلى جانب غياب لاعب خط الوسط العربي الناجي، والحارس الثاني حمزة حمياني، الذي يكتفي بتداريب انفرادية بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وسيستعيد الفريق البركاني خدمات لاعبيه كريم باعدي، وحمزة لعشير، إذ سيصبح بإمكان السكيتيوي الاعتماد عليهما في مباراة اليوم، والتي يرهن عليها لتحقيق الانتصار وبلوغ الربع، تفاديا لأية نكسة قد تعرضه للإقالة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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