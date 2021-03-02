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الشباب والرياضة تُعلن أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، حل مجلس إدارة نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان؛ بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المؤقتة يترأسها ياسر صلاح، المدير التنفيذي للنادي، وتضم في عضويتها محمود السيد أبو الفتوح الجوهري، المدير المالي، ومحمود جمال الدين حماد، مدير النشاط الرياضي".

كانت المديرية شكلت لجنة من إدارات المديرية والهيئات والشئون القانونية والتفتيش المالي والمخزون السلعى؛ لتنفيذ قرار الوزير واعتماد التشكيل الجديد للجنة المؤقتة، لمباشرة أعمالها لتسيير أعمال النادي على كافة المستويات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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