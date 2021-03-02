شكرا لقرائتكم خبر عن 31.2 مليار دولار تجارة البرازيل في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات أن البرازيل سجلت فائضاً تجارياً 1.2 مليار دولار في فبراير، وهو تقريباً نصف الفائض المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي والذي بلغ 2.3 مليار دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد إن صادرات أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية الشهر الماضي بلغت 16.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات 15.0 مليار دولار. وأضافت أن إجمالي تدفقات التجارة في فبراير بلغ 31.2 مليار دولار بزيادة أكثر من ثمانية في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

(رويترز)