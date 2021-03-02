شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث شركات «فوتسي 100» غير ملتزمة باتفاق باريس المناخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصدر ثلث الشركات الكبرى في بريطانيا، بينها «بي بي» و«شل»، انبعاثات زائدة من ثاني أكسيد الكربون تفوق تلك المسموح بها للالتزام باتفاق باريس المناخي، رغم التعهدات بتقليص البصمة الكربونية، وفق تحليل نُشر الاثنين.

وفي المحصلة، تصدر 31 مجموعة بريطانية مدرجة ضمن مؤشر «فوتسي 100» في بورصة لندن، انبعاثات كربونية من شأنها زيادة احترار المناخ بواقع 2,7 درجات مئوية بحلول 2050، وفق بيانات حصلت عليها وكالة فرانس برس من شركة «أرابيسك» الاستثمارية البريطانية وكشفت عنها صحيفة «ذي غارديان».

وينص اتفاق باريس الموقع نهاية العام 2015 على حصر احترار المناخ بدرجتين مئويتين، وإن أمكن درجة مئوية ونصف درجة، مقارنة مع معدلات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية.

ومن بين أكثر الشركات تلويثا هناك مجموعتا «بي بي» و«شل» النفطيتان، إضافة إلى شركات منجمية بينها «بي اتش بي» و«أنغلو أميريكن» و«ريو تينتو».

وحللت «أرابيسك» 88 من الشركات الـ100 المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» عبر منح كل منها علامة بالاستناد إلى مستوى الانبعاثات التي تبعثها نسبة إلى رقم أعمالها.

وقال المسؤول الاستثماري في «أرابيسك» تود بريدجز إن «الشركات تملك المفتاح لاحترام أهداف اتفاق باريس وعلى المجموعات الكبرى أن تكون نموذجا يُحتذى به» على هذا الصعيد.

غير أن «هذه البيانات تظهر أن الشركات المنضوية في مؤشر «فوتسي 100» لا تزال بحاجة لبذل جهود للحد من احترار المناخ إلى ما دون درجتين مئويتين»، بحسب بريدجز.

ويأتي ذلك رغم تعهد شركات عدة بلوغ مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو الهدف المحدد من الحكومة البريطانية. وهذه خصوصا حال شركات نفطية كبرى ومجموعة «إي إيه جي» للملاحة الجوية، رغم تشكيك منظمات بيئية في صدق هذه النوايا وتنديدها بما تعتبره تدابير غامضة أو غير طموحة.

(أ.ف.ب)