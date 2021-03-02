شكرا لقرائتكم خبر عن زلماي في مهمة إنقاذ سلام أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في محاولة لإعادة إحياء عملية السلام المتعثرة في ظل ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان واقتراب المهلة النهائية المحددة لانسحاب الجنود الأمريكيين، أجرى الموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد محادثات في كابول أمس (الإثنين) مع مسؤولين محليين.

وفي أول عودة له بعد تنصيب الرئيس جو بايدن، التقى خليل زاد في كابول رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله الذي تشرف هيئته على محادثات السلام مع المتمردين في قطر.

وقال ناطق باسم مكتب عبدالله، إن الجانبين ناقشا المحادثات التي جرت في الدوحة ومراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان من قبل الإدارة الأمريكية، وإنهاء الحرب في أفغانستان وسبل التوصل إلى تسوية سياسية عبر المحادثات في أفغانستان. ويتوقع أن يتوجّه المبعوث الأمريكي إلى قطر؛ حيث يلتقي قادة طالبان كما سيقوم بزيارات إلى عواصم في المنطقة لم يتم تحديدها، بحسب ما أفادت الخارجية الأمريكية.