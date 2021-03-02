شكرا لقرائتكم خبر عن دشن حملة 2024.. ترمب يخاطب مؤيديه: هل اشتقتم لي ؟ والان مع التفاصيل
ولفت إلى أن بايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة، وهاجم سياسة الديمقراطيين بشأن الهجرة.
وقال في الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: هل اشتقتم لي؟ سنصبح أكثر قوة مما كنا عليه في السابق، متوعداً الديمقراطيين بخسارة الانتخابات القادمة. ووصف ترمب التقارير التي تحدثت عن تخطيطه لتأسيس حزب ثالث بأنها «أخبار زائفة». ولفت إلى أنه في نهاية ولايته نجح في وضع حد لتورط أمريكا في الحروب التي لا تنتهي، وفي التوصل إلى اتفاقيات سلام بالشرق الأوسط دون إراقة الدماء. وهاجم ترمب سعي إدارة بايدن إلى التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي، معتبراً أن سعي بايدن للتفاوض يضع أمريكا في وضع غير منصف. وقال إن هذه الإدارة تفكر برفع العقوبات عن إيران وتسعى للتفاوض معها، لافتاً إلى أن إدارة بايدن تسعى لإحياء الاتفاق مع إيران بعد أن خرجت واشنطن منه.