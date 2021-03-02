السعودية تحسم الجدل وتشترط «لقاح كورونا» للمشاركة في أداء مناسك الحج

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ربط الموافقة على مشاركة أي شخص في شعائر الحج لعام 2021 بأخذه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ووجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في تعميم نقلته صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم الاثنين، بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة في بيان له: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج المقبل 1442 هجريا و2021 ميلاديا".

وأشار وزير الصحة السعودي إلى ضرورة تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، مشدداً على إلزامية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للراغبين في المشاركة.

ولم يوضح الربيعة عما إذا كان الحجاج القادمون من خارج المملكة أو حجاج الداخل سيشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في المملكة، أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث العام الماضي.

يشار إلى أن العام الماضي شهد موسماً استثنائياً للحج، اقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.