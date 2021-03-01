اللافي والكعبي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية للجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التشكيلة المثالية، تواجد كل من وسط ميدان الوداد الرياضي مؤيد اللافي، ومهاجم الفريق أيوب الكعبي، فيما غاب عن اللائحة لاعبي الأهلي المصري، حامل اللقب، بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني.

وضمت التشكيلة المثالية لجولة دوري أبطال إفريقيا كل من

حراسة المرمة: موسى كمارا (حوريا الغيني).

الدفاع: حمزة المثلوثي (الزمالك المصري) – معاذ حداد (مولودية الجزائر) – جوش أوناينجو (سيمبا التنزاني) – بابي نداي (تونجيت السنغالي).

الوسط: كيرميت إيراسموس (صن داونز الجنوب إفريقي) – مؤيد اللافي (الوداد المغربي) – لويس ميكيسوني (سيمبا التنزاني).

الهجوم: أيوب الكعبي (الوداد المغربي) – تيمبا زواني (صن داونز الجنوب إفريقي) – مايامبا موكوكياني (فيتا كلوب الكونغولي).