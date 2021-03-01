الكويت تعلن تقديم 20 مليون دولار استجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

أعلنت دولة الكويت، تقديمها دعما ًلمدة عامين بـ 20 مليون دولار أمريكي، وذلك من موارد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، استجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب اليمني.



جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك بأعمال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للمانحين بشأن الوضع الإنساني في اليمن تماشيا مع خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021م، المنعقد بدعوة من الاتحاد السويسري ومملكة السويد بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأكد الوزير الصباح، استمرار بلاده بدعم أشقائهم في اليمن لمعالجة الأزمة الإنسانية ..مشيرا إلى الجهود الدولية ومنها الكويتية عبر المشاركة الفاعلة في مؤتمرات المانحين خلال السنوات الماضية مع تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب اليمني في ظل استمرار الأزمة لعامها السابع، لتأتي تلك الجهود تأكيدا على المسؤولية الدولية الجماعية لدعم خطط الاستجابة الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الكويتي" كانت دولة الكويت جزءا من تلك الجهود عبر دعمها المتواصل لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته في تلك المجالات منذ عام 2015م ما يفوق 1 مليار و 559 مليون دولار منها 850 مليون دولار في المجال الإنساني".

واضاف" لم تخطئ الأمم المتحدة في توصيفها للأوضاع في اليمن حين أكدت بأنها أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، حيث زاد من سوئها تفشي جائحة كورونا ليضفي تحديات جديدة في نقص الغذاء وانتشار الأمراض وتواصل الإعاقة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، إضافة لارتفاع مستويات العنف وموجات جديدة للجوء والنزوح في ظل تواضع البنى الصحية والاقتصادية".

ونوه وزير الخارجية الكويتي، بجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، وذلك بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود .. مشيدا بجهود الحكومة السعودية على استضافتها الناجحة لمؤتمر المانحين السابق في يونيو 2020م