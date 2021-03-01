انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 812 موزعة كالآتي:
ابو دشير ---------------22 التراث -----------------8
الحرية-----------------33
الخطيب ---------------5
الدورة------------------32
الدولعي-----------------17
الرحمانية----------------13
السيدية------------------15
الشالجية -----------------16
الشرطة الرابعة-------------5
الشعلة----------------——42
الصالحية------------------1
الطارمية------------------35
الطوبجي-----------------10
العامرية -----------------22
العطيفية-----------------16
العلاوي------------------1
الغزالية-----------------29
القادسية ----------------14
الكاظمية ----------------60
المحمودية---------------32
المنصور-----------------27
المواصلات---------------10
الوشاش------------------13
اليرموك -----------------23
جكوك-------------------11
حي الجامعة--------------36
حي الجهاد---------------30
حي الخضراء--------------16
حي العامل---------------38
حي العدل ----------------28
حي الفرات----------------7
شارع حيفا----------------7
كرادة مريم----------------6
مجمع مطار بغداد السكني--------3
مجمع الوزراء --------------- 1
سكنة جانب الرصافة---------16
محافظة بابل----------------3
محافظة ميسان--------------1
محافظة النجف--------------1
محافظة المثنى--------------1
محافظة البصرة--------------1
ابو دشير ---------------22
ابو غريب --------------22
الاسكان--------------—15
الاعلام -----------------24
البياع-------------------28
التاجي-----------------16
الحرية-----------------33
الخطيب ---------------5
الدورة------------------32
الدولعي-----------------17
الرحمانية----------------13
السيدية------------------15
الشالجية -----------------16
الشرطة الرابعة-------------5
الشعلة----------------——42
الصالحية------------------1
الطارمية------------------35
الطوبجي-----------------10
العامرية -----------------22
العطيفية-----------------16
العلاوي------------------1
الغزالية-----------------29
القادسية ----------------14
الكاظمية ----------------60
المحمودية---------------32
المنصور-----------------27
المواصلات---------------10
الوشاش------------------13
اليرموك -----------------23
جكوك-------------------11
حي الجامعة--------------36
حي الجهاد---------------30
حي الخضراء--------------16
حي العامل---------------38
حي العدل ----------------28
حي الفرات----------------7
شارع حيفا----------------7
كرادة مريم----------------6
مجمع مطار بغداد السكني--------3
مجمع الوزراء --------------- 1
سكنة جانب الرصافة---------16
محافظة بابل----------------3
محافظة ميسان--------------1
محافظة النجف--------------1
محافظة المثنى--------------1
محافظة البصرة--------------1
الشفاء: 807.. الوفيات: 5