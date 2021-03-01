شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من التسرع بتخفيف إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - وام

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جبريسيوس، الاثنين، دول العالم إلى الاستمرار في الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس «كورونا»، وعدم التسرع بتخفيف الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي الجائحة.

وقال مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي: إن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها.

وأوضح: إن المناطق التي لوحظ فيها ارتفاع عدد الإصابات كانت في الأمريكيتين وأوروبا وشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا، محذراً البلدان من الاعتماد على اللقاح فحسب؛ لأن ذلك سيكون خطأ.

وقال مدير برامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان، إنه من المبكر التنبؤ بانتهاء الفيروس أو انتشاره مع نهاية العام الحالي، ولكن يمكن بالتعامل الصحيح أن ينجح العالم في تخفيض عدد الوفيات بدرجة كبيرة بالإبقاء على أعداد الإصابات في أدنى مستوى له؛ بهدف تقليل عدد من يحتاجون إلى دخول المستشفى.