أرقام يناير.. التلفاز يستخدم لأكثر من 7 ساعات يوميا في البيت المغربي 

جدة - عبدالحي حسين - كشفت أرقام صادرة عن مركز “سيوميد”، حول نسب مشاهدة المغاربة للتلفاز، في مجمل شهر يناير الماضي، أن الشخص، البالغ عمره خمس سنوات فما فوق، يشاهد التلفزة، يوميا، لمدة 3 ساعات و47 دقيقة.

وأوضح بلاغ مركز “سيوميد”، الموكل له قياس نسب مشاهدة القنوات الوطنية، في الأرقام الصادرة، اليوم الاثنين، أن معدل مدة المشاهدة للبيوت بلغ 7 ساعات و10 دقائق للبيت الواحد، أو بعبارة أخرى يكون على الأقل تلفاز واحد مشغل لمدة 7ساعات و10دقائق، يومیا.

وكشفت الأرقام نفسها أن معدل مشاهدي القنوات المغربية في كل ثانية من الیوم، يصل إلى 2526000 مشاھد، وفي كل ثانیة من وقت الذروة يصل إلى 7273000 مشاھد.

وشاهد، طوال شهر يناير الماضي، أكثر من 29 مليون مشاهد، على الأقل، لحظة واحدة إحدى القنوات المغربية.

وبلغت النسبة التراكمیة لمشاھدة الأولى 39,3 في المائة، ونسبة دوزيم 50,9 في المائة، ونسبة المغربیة 15,9 في المائة، فيما بلغت نسبة باقي قنوات الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة 16,5 في المائة في مجموع الیوم.

وبلغت حصة الأولى من التتبع 12,6 في المائة، وحصة دوزيم 34,3 في المائة، وحصة المغربیة 1,8 في المائة، وبلغت حصة باقي قنوات الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة 2,1 في المائة في مجموع الیوم.

يذكر أن القنوات الوطنیة، موضوع قیاس المشاھدة، ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.