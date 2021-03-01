أمطار غزيرة تغرق شوارع تطوان – صور

جدة - عبدالحي حسين - تسببت الأمطار الغزيرة، التي تشهدها بعض أقاليم المملكة، لاسيما الشمالية منها، في غرق عدد من شوارع مدينة تطوان.

وغمرت مياه الأمطار مساحات كبيرة في مختلف أحياء المدينة، حيث يتوقع أن تصل كمية التساقطات إلى نحو 70 ملمترا، وفق ما أكدته المديرية العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق اليوم.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد أكدت أن زخات رعدية قوية ستهم، ابتداء من اليوم وإلى غاية بعد غد الأربعاء، عددا من عمالات، وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 40 إلى 70 ملم، في كل من عمالات، وأقاليم الحسيمة، وشفشاون، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وتطوان، اعتبارا من اليوم، في الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية يوم غد الثلاثاء، في الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية قوية، (من 25 إلى 40 ملم) ستهمّ، اعتبارا من اليوم، في الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية غد، في الساعة الرابعة صباحا، أقاليم وعمالات الحوز، وأزيلال، وبركان، وبولمان، وشيشاوة، والدريوش، وقلعة السراغنة، وفاس وكرسيف، وجرادة، والقنيطرة، والخميسات، والعرائش، ومراكش، ومولاي يعقوب، والناظور، ووزان، ووجدة-أنجاد، والرحامنة، وصفرو، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وطنجة-أصيلة، وتاونات، وتاوريرت، وتازة.

كما ستهم زخات رعدية قوية، (من 30 إلى 40 ملم) اعتبارا من يوم غد، في الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية بعد غد، في الساعة السابعة صباحا، أقاليم، وعمالات الحسيمة، وبركان، والدريوش، وكرسيف، وجرادة، والناظور، ووجدة-أنجاد، وتاوريرت، وتازة.

وذكر المصدر ذاته أنه يرتقب نزول زخات رعدية محليا (من 15 إلى 25 ملم)، اليوم، في الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية يوم غد، في الساعة الرابعة صباحا، في أقاليم بني ملال، والحاجب، وفكيك، والفقيه بن صالح، وإفران، وخنيفرة، وخريبكة، ومكناس، وميدلت، والرباط-سلا، وسطات، وتمارة-الصخيرات.

وتابعت مديرية الأرصاد الجوية أن هبات رياح نسبيا قوية (من 60 إلى 70 كلم/الساعة) مرتقبة، اليوم، في أقاليم الحسيمة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، والناظور، وطنجة-أصيلة، وتطوان.