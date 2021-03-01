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فوهامي ينضاف إلى المدربين المقالين بالبطولة الاحترافية

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - انضاف مدرب أتلتيك الزمامرة خالد فوهامي إلى قائمة المقالين بالبطولة الاحترافية، بعدما تمت إقالته صباح اليوم الإثنين من منصبه، من طرف إدارة الفريق بصيغة توافقية.

وجاءت إقالة فوهامي بعد النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في الآونة الأخيرة، إذ حصد الصقور ثلاث هزائم متتالية عجلت بمغادرة المدرب.

وستعلن إدارة الفريق عن اسم الربان الجديد الذي سيقود الفريق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت البطولة الاحترافية في الأيام القليلة الماضية، عدة إقالات للمدربين من طرف فرقهم، بعد ثماني جولات فقط من انطلاقها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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