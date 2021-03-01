قانون “الكيف” وتمديد حالة الطوارئ على طاولة المجلس الحكومي ليوم الخميس

جدة - عبدالحي حسين - تدرس حكومة سعد الدين العثماني، في اجتماعها الأسبوعي، المرتقب عقده، الخميس المقبل، تمديد حالة الطوارئ الصحية في مختلف أرجاء التراب الوطني، وتواصل مناقشتها لمشروع تقنين زراعة الكيف.

ووفق بيان لرئاسة الحكومة، فإن المجلس الحكومي سيواصل، في اجتماعه المقبل، دراسة مشروع “القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، وذلك بعدما فتح التقاش بشأنه في اجتماع الأسبوع الماضي.

كما سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما الثالث، فيخص سفن الصيد البحري، ورسوم تطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.

والحكومة ستتدارس، في الاجتماع ذاته، اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة المغربية، وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الموقع في الرباط، في 22 أكتوبر 2020.