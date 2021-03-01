واشنطن ـ رويترز: قال أنتوني فاوتشي كبير المسؤولين المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه لا يمانع تلقي تطعيم جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد19، والذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، مشجعا الأميركيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة التي نالت موافقة السلطات.

كانت هذه تفاصيل خبر فاوتشي: على الأميركيين تلقي أيا من اللقاحات الثلاثة المتاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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