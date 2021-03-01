شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للضمان الاجتماعي» يبحث التحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اطلع مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، على أداء الصندوق خلال الفترة الماضية ووقف على أبرز الإنجازات التي حققتها إدارات وأقسام الصندوق في إنجاز مهامها، مشيداً بالمستوى المتميز والكفاءة الكبيرة لكوادر الصندوق والتي أصبحت سمة من سمات الجودة لتحقيق أهدافه.

وكشف مجلس الإدارة جدية توجهاته حالياً لإيجاد مختلف الحلول، لتحويل مختلف خدماته إلى خدمات رقمية وربطها مع الدوائر والجهات المعنية لتكون متوافرة على مدار الساعة لخدمة المتعاملين معه، متحدياً بذلك الصعوبات التقليدية المعروفة، بما يتوافق مع توجهات حكومة الشارقة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الذي أقامه عن بعد، باستخدام تقنية التواصل الإلكتروني المرئي مساء الأحد الماضي، بحضور أعضائه، لبحث توجهات الصندوق في التحول الرقمي، علاوة على متابعة أعماله خلال الفترة المقبلة.

وترأس الاجتماع الذي عقد عن بعد، عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس الإدارة.