أبو الغيط : التصعيد الحوثي على مأرب جزء من أجندة إيرانية متهورة

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "أن تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضي يأتي في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين".



وحمل أبو الغيط في بيان له، اليوم،، مليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة.

وأدان أبو الغيط، بأشد العبارات تصعيد المليشيا الحوثية، بما في ذلك استهدافها لمدينة الرياض يوم السبت الماضي بصاروخ باليستي تمكنت المملكة العربية السعودية من اعتراضه وتدميره..معرباً عن كامل التضامن مع المملكة في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة مواطنيها..مؤكداً الثقة في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.