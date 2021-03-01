اليمن.. استشهاد واصابة 10 مدنيين بصاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية على مدينة مأرب

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

استشهد مدني وأصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، استهدف حي الروضة بمدينة مأرب.



وأوضح مصدر طبي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة..مؤكدا أن الصاروخ البالستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.

الجدير ذكره، ان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً تكثف من استهدافها لمدينة مأرب بالصواريخ البالستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في الجمهورية.