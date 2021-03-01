نجدة بغداد تقبض على نحو 300 مخالفاً لحظر التجوال

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها القت القبض على 282 شخص مخالف لتعليمات حظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وتشهد بغداد ومدن أخرى، أيام الجمعة والسبت والأحد، حظراً شاملاً للتجوال، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا.

