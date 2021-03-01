اخبار العالم

نجدة بغداد تقبض على نحو 300 مخالفاً لحظر التجوال

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نجدة بغداد تقبض على نحو 300 مخالفاً لحظر التجوال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، عدد المخالفين لتعليمات حظر التجوال في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها القت القبض على 282 شخص مخالف لتعليمات حظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وتشهد بغداد ومدن أخرى، أيام الجمعة والسبت والأحد، حظراً شاملاً للتجوال، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة لمواجهة جائحة .

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا