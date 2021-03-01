النفط تأسس اكبر مركز للتدريب الفني في مجال النفط والطاقة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاثنين، تأسيس أكبر مركز للتدريب الفني في مجال النفط والطاقة.

وقال اسماعيل، بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي وحصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "الحكومة عازمة على زيادة حجم الاستثمار للطاقة النظيفة من خلال زيادة مساحة التعاون مع الشركات العالمية الرصينة المتخصصة في هذا المجال، ومنها الشركات اليابانية".



وكشف اسماعيل، عن "تأسيس اكبر مركز للتدريب الفني في مجال النفط والطاقة بالتعاون مع شركة (JGC) اليابانية".

