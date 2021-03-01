المالية النيابية تنهي مناقشة قانون نقابة المحاسبين

وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انها "عقدت اجتماعاً برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضاء اللجنة، ناقشت فيه جملة من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمالها".

وأنهت اللجنة، بحسب البيان "مناقشاتها بشأن التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين ورفعه للتصويت، لغرض مواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي، ولأهميتها في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصر من عناصر مكافحة الفساد، ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة، وتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة".



وفيما يتعلق بالموازنة، أكدت المالية النيابية، أنها "أكملت جميع مواد القانون وسلمت كتاباً لرئاسة مجلس النواب منذ يوم ١٥/٢/٢٠٢١ لغرض تحديد موعداً للتصويت عليها".