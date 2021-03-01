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افتتاح أبراج الكويت... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 1 آذار

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بغداد - ياسين صفوان - 1912 - الأمريكي ألبرت بيري يقوم بأول قفزة بالمظلة من الطائرة.

1941 - ألمانيا تحتل بلغاريا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1947 - صندوق النقد الدولي يبدأ بممارسة أعماله وذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشائه.

1979 - افتتاح أبراج الكويت.

2009 - المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ أعمالها بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية.

2014 - مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة في الأراضي الأوكرانية

3-1 - عيد المعلم في العراق

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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