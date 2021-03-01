انت الان تتابع خبر افتتاح أبراج الكويت... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 1 آذار والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1912 - الأمريكي ألبرت بيري يقوم بأول قفزة بالمظلة من الطائرة. بغداد - ياسين صفوان - 1912 - الأمريكي ألبرت بيري يقوم بأول قفزة بالمظلة من الطائرة. 1941 - ألمانيا تحتل بلغاريا وذلك في الحرب العالمية الثانية. 1947 - صندوق النقد الدولي يبدأ بممارسة أعماله وذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشائه. 1979 - افتتاح أبراج الكويت. 2009 - المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ أعمالها بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية. 2014 - مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة في الأراضي الأوكرانية 3-1 - عيد المعلم في العراق