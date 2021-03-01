بمناسبة عيد المعلم.. علاوي يدعو الى تفعيل قانون حماية المعلم

وبمناسبة عيد المعلم، قال علاوي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: "وقفة اجلال واكبار للاسرة التربوية والتعليمية الكريمة، للمؤتمنين على مستقبل ابنائنا ومستقبل الوطن بحلول عيد المعلم".

واضاف في تغريدة: "اجد من الواجب تفعيل قانون حماية المعلم وحفظ حقوقه عرفانا لهذة الشريحة المجاهدة وتوفير الاجواء الملائمة ليمارسوا دورهم في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".