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بمناسبة عيد المعلم.. علاوي يدعو الى تفعيل قانون حماية المعلم

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بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الاثنين، الى تفعيل قانون حماية المعلم وحفظ حقوقه.
وبمناسبة عيد المعلم، قال علاوي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: "وقفة اجلال واكبار للاسرة التربوية والتعليمية الكريمة، للمؤتمنين على مستقبل ابنائنا ومستقبل الوطن بحلول عيد المعلم".

واضاف في تغريدة: "اجد من الواجب تفعيل قانون حماية المعلم وحفظ حقوقه عرفانا لهذة الشريحة المجاهدة وتوفير الاجواء الملائمة ليمارسوا دورهم في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة ".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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