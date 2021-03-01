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رئيس الجمهورية بعيد المعلم: واجبنا دعمهم والارتقاء بهم وحماية حقوقهم

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، تحية للكوادر التدريسية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم.
وقال صالح في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: "في عيد المعلم، تحية وفاء لـ بُناة الأجيال، المضحّون في ميادين التربية والمعرفة ونُحيي اخلاصهم وهم يواصلون المسيرة رغم التحديات وما فرضته جائحة من مصاعب".

واضاف في تغريدة: "واجبنا دعمهم والارتقاء بهم وحماية حقوقهم".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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