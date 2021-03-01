انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية بعيد المعلم: واجبنا دعمهم والارتقاء بهم وحماية حقوقهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، تحية للكوادر التدريسية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم.
وقال صالح في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: "في عيد المعلم، تحية وفاء لـ بُناة الأجيال، المضحّون في ميادين التربية والمعرفة ونُحيي اخلاصهم وهم يواصلون المسيرة رغم التحديات وما فرضته جائحة كورونا من مصاعب".
واضاف في تغريدة: "واجبنا دعمهم والارتقاء بهم وحماية حقوقهم".
واضاف في تغريدة: "واجبنا دعمهم والارتقاء بهم وحماية حقوقهم".