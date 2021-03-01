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انت الان تتابع خبر لعروس 2021.. أفكار بديلة عن كعكة الزفاف التقليدية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تُعد كعكة الزفاف من الأشياء الأساسية التي تحرص كل عروس على وجودها في حفل زفافها، وتختلف تصميمات وألوان كعكات الزفاف باختلاف موضوع الحفل، والديكورات التي يتم اعتمادها داخل القاعة.
حلوى الكوكيز المحشوة بالكريمة
إذا كنتِ تحبين حلوى الكوكيز، وترغبين في استبدال كعكة زفافكِ ببعض الحلوى الشهية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لكعكة زفاف غير تقليدية، مُصممة من عدة أدوار من حلوى الكوكيز ذات اللون الروز الأنيق، والمحشوة من الداخل بالكريمة أو الشوكولاتة، مع تزيين القالب ببعض الورود وفروع الأشجار الخضراء.
الكب كيك
وإذا كنتِ تُفضلين حلوى الكب كيك وترغبين في استبدال كعكة الزفاف التقليدية بها، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لكعكة زفاف مكونة من عدة أدوار، زُينت جميعاً بالكب كيك بألوان وأطعم مختلفة، مع وضع كعكة صغيرة بيضاء على القمة، تتوسطها ورود أنيقة صُنعت من الحلوى أيضاً.
علب الشوكولاتة
لتصميم أكثر فخامة، يُمكنكِ وضع توزيعات الزفاف المُصممة من العلب السيراميك البيضاء، التي تزينها شرائط ساتان سوداء أنيقة، بحيث تكون متراصة بجانب بعضها البعض على قالب كعكة الزفاف المربع، والمُصمم من عدة أدوار، وعلى قمة هذا القالب يتم وضع كعكة صغيرة مربعة بنفس تصميمات توزيعات الزفاف المميزة.
حلوى اللولي بوب
لتصميم غير تقليدي وأكثر عصرية وشبابية، يُمكنكِ وضع حلوى اللوي بوب الملونة بألوان مختلفة، على قالب كعكة الزفاف، المكون من عدة أدوار، ثم وضع كعكة صغيرة على القمة يتوسطها اثنان من حلوى اللوي بوب، كما يُمكنكِ الاستغناء أيضاً عن هذه الكعكة والاكتفاء باللولي بوب كبديل لكعكة زفافكِ التقليدية.