أكادير.. حادث سير يتسبب في إصابة عدد من العاملات الزراعيات

جدة - عبدالحي حسين - تسبب اصطدام عربة لنقل عاملات زراعيات بشاحنة، صباح اليوم الاثنين، على مستوى جماعة أيت اعميرة في إصابات في صفوف العاملات الزراعيات.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطريق الرابطة بين جماعتي أيت اعميرة، وبيوكرى عرفت حالة استنفار، على إثر وقوع حادثة سير، اصطدمت فيها عربة نقل عاملات زراعيات، كن متوجهات إلى العمل في إحدى الحقول المجاورة، بشاحنة من الحجم الكبير، ما تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي حلت في عين المكان، من أجل المعاينة، وفتح تحقيق في ظروف، وملابسات حادثة السير تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.