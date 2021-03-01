الأمم المتحدة: السودان حريص على حل قضاياه الخارجية سلميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي ببارفين اونانقا أن السودان حريص على حل القضايا كافة مع جيرانه سلميا.

جاء ذلك في بيان عقب استقبال رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للمبعوث الأممي بالقصر الجمهوري.



وبحث البرهان مع المبعوث الأممي وضع قوات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في منطقة أبيي.

وقال اونانقا، في بيان صحفي، إن اللقاء يأتي في إطار مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة للتباحث مع رؤساء دول القرن الأفريقي حول قوات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في منطقة أبيي، مؤكدا أنه لمس إصراراً بالتزام السودان بتنفيذ القرارات المتعلقة ببعثة "اليوناميد".



وأضاف المبعوث الأممي أن لقاءاته برؤساء دول القرن الأفريقي تناولت سبل حل المسائل الحدودية بين دول الإقليم بطريقة سلمية من خلال العلاقات الودية بينهما، الأمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة في أفريقيا.



وأوضح المبعوث الأممي أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أكد حرص السودان على حل كافة القضايا مع دول الجوار بالطرق السلمية، مما يبشر بسير السودان على طريق الاستقرار والرفاه لشعبه.



وكشف المبعوث الأممي أنه التقى رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، وبحث معه قضية قوات "اليونسفا" من خلال العلاقات المتطورة مع السودان.



وتخضع أبيي على ضوء اتفاقية "نيفاشا" التي وقعت بين حكومة السودان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق في 2005، وأدت إلى انفصال الجنوب عام 2011، تحت الوصاية الدولية.



وشكلت الأمم المتحدة بعد إعلان دولة جنوب السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1990، عام 2013 قوة مؤقتة قوامها أكثر من 5000 جندي لحفظ السلام في أبيي يطلق عليها "يونسفا"، كلفت برصد التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان، ومحاولة تطويقه.