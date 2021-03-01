شكرا لقرائتكم خبر سوريا: ندرس الرد على العدوان الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد دبلوماسي سوري بأن الحكومة السورية تدرس مع الحلفاء كيفية الرد على العدوان الأمريكي، بعد قصف أمريكي استهدف مواقع شرقي سوريا.

وقال السفير السوري في موسكو رياض حداد أمس، «إن الاعتداء الأمريكي الأخير يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد السيادة السورية، وبالتالي فإن سوريا تملك الحق المشروع في الرد على تلك الانتهاكات كما تملك الحق في مقاومة الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية».

وأضاف «إن تطورات الموقف بعد هذا العدوان ستتم جميعها بالتنسيق بين الحلفاء وبما يخدم مصلحة سورية ويحافظ على السيادة السورية، بشكل يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والذي تحاول الولايات المتحدة زعزعته من خلال مثل هذه الاعتداءات».

وكان البنتاجون قال «إن القصف كان ردا عسكريا مناسبا» على هجوم صاروخي استهدف مواقع أمريكية في العراق في وقت سابق من الشهر الجاري، وقتل فيه متعاقد مدني مع الجيش الأمريكي.