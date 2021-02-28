'التنين'.. يجمع السعودية والولايات المتحدة

وأشارت في بيان لها، إلى أن "التمرين يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو".

وأضافت: "يسهم التمرين أيضا، في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمرارا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

