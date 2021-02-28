الولايات المتحدة الأمريكية ترد على مراوغة طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، إنها تشعر بخيبة أمل بعد رفض إيران عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي.



وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض: "رغم شعورنا بخيبة أمل من رد فعل إيران، ما زلنا مستعدين للمشاركة من جديد في دبلوماسية جادة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وأضافت أن واشنطن ستتشاور مع شركائها في مجموعة 5+1 والأعضاء الأربعة الآخرين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، بشأن أفضل سبيل للمضي قدما في الاتفاق.

وفي وقت سابق الأحد، استبعدت إيران عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأصرت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله: "بالنظر إلى الإجراءات والتصريحات الأخيرة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، لا تعتبر إيران أن هذا هو الوقت المناسب لعقد اجتماع غير رسمي مع هذه الدول، وهو ما اقترحه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي".