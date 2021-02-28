إيران ترفض مقترحاً أوروبياً لعقد اجتماع بشأن الاتفاق النووي.. وتحدد شروطها للعودة للتفاوض

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إيران، اليوم الأحد، رفضها مقترحاً أوروبياً لعقد اجتماع غير رسمي مع دول 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه بناء على المواقف الأخيرة وإجراءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران تعتبر الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع غير الرسمي الذي اقترحه منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه "لم يطرأ أي تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخلى علن سياسة الضغوط القصوى التي بدأتها ترامب."

وأضافت الخارجية الإيرانية أن إدارة بايدن لم تعلن عن تعهدها بتنفيذ كافة التزاماتها في الاتفاق النووي والقرار 2231.

وشددت على أن تنفيذ الالتزامات من قبل جميع الأطراف في الاتفاق النووي ليس مسألة تحتاج إلى تفاوض ومقايضات، وأن جميع المفاوضات تمت قبل خمس سنوات.

وأوضحت الوزارة أن الطريق إلى الاتفاق النووي واضح للغاية ويمر عبر إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها غير القانونية والأحادية الجانب والعودة إلى التزاماتها، مبينة في السياق أن طريق العودة إلى الاتفاق النووي ليس بحاجة إلى مفاوضات أو قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على الأفعال بالأفعال وستتجاوب بما يتناسب مع رفع العقوبات.

وقالت إن إيران ستعود إلى الالتزام بتعهداها في الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات، مؤكدة أن طهران ستواصل مشاوراتها الوثيقة مع الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي، وكذلك مع السيد جوزيف بوريل كمنسق للجنة المشتركة في الاتفاق، سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن طهران سترد على الأعمال والسلوكيات العدائية من قبل واشنطن بنفس الشكل والطريقة.