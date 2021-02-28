الجزائر.. 59 شخصا استفادوا حتى الآن من العفو الصادر عن معتقلي الحراك

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة العدل الجزائرية أن عدد معتقلي الرأي، الذين أطلق سراحهم بموجب العفو الرئاسي، الصادر، الأسبوع الماضي، بلغ 59 شخصا.

وجاء في بيان للوزارة ذاتها، أوردته صحف جزائرية، اليوم الأحد، أنه “بخصوص تنفيذ التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة يوم الشهيد، والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك، فإن عدد المفرج عنهم، إلى غاية الخميس الماضي، قد بلغ 59 شخصا، وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أصدر، بعيد عودته من ألمانيا ،حيث استكمل علاجه من مضاعفات إصابته بكوفيد-19، عفوا رئاسيا عن معتقلي الحراك، وذلك في إطار مبادرة تهدئة تجاه الحركة الاحتجاجية، التي انطلقت في فبراير 2019.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أوضحت، حينها، في تغريدة، أن عددا من “مرتكبي الجرائم المتصلة بتقنيات الإعلام والاتصال” سيستفيدون من العفو.

وفي 90 في المائة من الحالات على الأقل، تستند الملاحقات، التي تطلق بحق أشخاص على خلفية آرائهم السياسية، إلى منشورات ينتقدون فيها السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ الاثنين الماضي، الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك، تشهد الجزائر تظاهرات حاشدة للحركة الاحتجاجية، على الرغم من حظر التجمّع في الأماكن العامة، في إطار تدابير احتواء جائحة كوفيد-19.

ويواصل الحراك الجزائري المطالبة بإسقاط كامل المنظومة السياسية الحاكمة، منذ الاستقلال (1962).