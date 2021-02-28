تركيا تستدعي سفير طهران بعد اتهامات متبادلة

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس، عن وزارة الخارجية القول «ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها». يأتي هذا بعد سجال دار بين سفيري كل من إيران وتركيا في العراق.وكان السفير الإيراني إيرج مسجدي قال «نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية».
ورد عليه السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بالقول إن «سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي هو آخر شخص يمكن أن يلقن أنقرة درسا في احترام حدود العراق».
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