شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران ترفض عرضا لإجراء محادثات نووية مباشرة مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين كبار قولهم اليوم الأحد، إن إيران رفضت عرضا لإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة.



وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال يوم الأربعاء، إن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 ”له حدود“.

ولم ترد إيران رسميا على العرض الأمريكي الذي طرحته واشنطن؛ لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.