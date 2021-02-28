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"الصحة الاماراتية" تعلن تقديم 5372 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 5,372 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,020,461 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 60.87 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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