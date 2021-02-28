صالح والعبادي يبحثان التظاهرات والانتخابات المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاحد، التظاهرات والانتخابات المقبلة والتحضيرات الجارية لتنظيمها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم والأمن المجتمعيين".

ولفت البيان الى أنه "جرى بحث الانتخابات المقبلة وأهميتها، والتحضيرات الجارية لتنظيمها، حيث تم التشديد على ضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وضمان المشاركة الواسعة فيها"، مضيفاً أن "اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع موارد الدولة، وإقرار الموازنة المالية بما يضمن حقوق جميع العراقيين".