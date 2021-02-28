انت الان تتابع خبر بالفيديو: اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم.. أبرز ما حدث اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1942 - القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية.

1974 - الولايات المتحدة ومصر يستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.

1986 - اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.



1991 - العراق يعلن قبوله بجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بغزوه للكويت.

1998 - الشرطة الصربية تبدأ هجومًا مضادًا ضد جيش تحرير كوسوفو وذلك أثناء حرب كوسوفو.

2013 - البابا بندكت السادس عشر يستقيل من منصبه ليكون أول بابا يفعل ذلك بعد غريغوري الحادي عشر.

2016 - اختتام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين.