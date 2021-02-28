شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سفير الفاتيكان في بغداد بـ«كورونا» قبيل زيارة البابا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

كشفت مصادر مسؤولة الأحد، أن سفير الفاتيكان في بغداد المونسنيور ميتيا ليسكوفار، أصيب بفيروس كورونا من دون أن «يكون لذلك تأثير» في زيارة البابا فرنسيس المقررة الجمعة. وتزامن الإعلان مع الاستعدادات الجارية لاستقبال البابا فرنسيس في أول زيارة بابوية في التاريخ إلى العراق الذي عاش حروباً وصراعات وعنفاً طائفياً خلال السنوات الأربعين الماضية. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي إيطالي ومسؤول عراقي قولهما، إن المونسنيور ليسكوفار أصيب بفيروس كورونا. وأكد مسؤول عراقي رفيع، بحسب الوكالة، أن نتائج الفحوص كانت «إيجابية، ولكن ذلك لن يؤثر في الزيارة» المقررة الجمعة، لرئيس الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها حوالي 1,3 مليار مسيحي كاثوليكي في العالم. وكان المونسينور ليسكوفار قد قام خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من المحافظات في إطار الاستعدادات لهذه الزيارة التاريخية. وتلقى البابا فرنسيس اللقاح ضد هذا الفيروس قبل زيارته العراق، كما هي حال عشرات الصحفيين والمسؤولين المرافقين له خلال زيارته تلك. ولم يتلق العراق الذي يبلغ عدد سكانه نحو 40 مليون نسمة لقاحات بعد، فيما أعلنت السلطات مؤخراً إجراءات حجر للحد من موجة جديدة من انتشار المرض في البلاد. وسجلت في العراق حيث يبلغ معدل الإصابات أربعة الآف يومياً حتى الأحد، 692 ألفاً و241 إصابة، بينها 13 ألفاً و383 حالة وفاة.