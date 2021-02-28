لمجرد وفضل شاكر.. تعاون جديد

جدة - عبدالحي حسين - يحضر الفنان المغربي، سعد لمجرد ، لديو غنائي، يجمعه مع الفنان اللبناني، فضل شاكر، حسب ما أعلنه نجل هذا الأخير، الفنان محمد شاكر.

وكشف محمد شاكر، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نسهر مع المزهر”، الذي يقدمه الإعلامي فواز المزهر، عبر إذاعة “حبايب” الخليجية، عن الديو المشترك، الذي يجمع نجمان عربيان، تجمعهما صداقة متينة.

وأشار محمد شاكر إلى أن النجمان يختاران، حاليا كلمات الأغنية لتناسب صوتيهما، مضيفا أن التفاصيل ستعلن في وقت لاحق.

ويستعد الفنان إلى إصدار أعمال منفردة جديدة، إذ يصدر سعد لمجرد، مساء اليوم الأحد، عمله الجديد “الغادي وحدو”، فيما أعلن فضل شاكر عن قرب طرح أغنيته الجديدة “لسا الحالة متسرش”.

وكان الفنان فضل شاكر قد صرح عند عودته إلى الساحة الفنية، بعد اعتزال لسنوات، أن لمجرد من بين الفنانين القلائل، الذين عبروا عن دعمهم له في أزمته مع القضاء اللبناني.