شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يتقدمون بطلب لتشكيل لجنة حوار مجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب طارق الخولي إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بطلب مدعوم من عشرين نائباً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـــأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.

وقال نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في طلبهم، إن الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية، من الموضوعات ذات الطبيعة المهمة التي تدخل في اختصاصات مجلس النواب تشريعياً، وما يرتبط بها من جدل واسع في المجتمع المصري.

وأكدوا أنها من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، مما يجل المجلس في حاجة لحوار مجتمعي شامل ومواجهة مع الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.

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