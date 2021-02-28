تدمير صاروخ باليستي و6 طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون اتجاه الأراضي السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه العاصمة الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي المملكة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" أشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه".

وأضاف: "سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة".

وتابع: "تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وجرى اسقاط 5 منها في سماء المناطق الجنوبية".