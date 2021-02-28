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رئيس حزب المستقبل التركى يشن هجوماً حاداً على أردوغان

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محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

قال رئيس حزب المستقبل التركى أحمد داود أوغلو، فى المؤتمر الأول لحزبه: "عندما فتح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان موضوع أن يكون بيرات البيرق نائب فى البرلمان، كدت أتوسل إليه وأخبرته إذا دخل أحد أقاربك في السياسة، فسيؤذى ذلك الجميع، أرجوك لا تفعل ذلك، ولكننى لم أستطع أن أجعله يستمع لى".

 

وأضاف: "بعد ذلك عندما طُلب من بيرات البيرق أن يصبح وزيرًا، توسلت له مرة أخرى ولكننى لم أستطع أن أجعله يستمع لى مرة أخرى".

 

وحسب موقع سوزجو أوضح داوود أوغلو، "أولئك الذين أقحموا عائلاتهم فى السياسة لم يعد بإمكانهم التفكير في الدولة بسبب التفكير بهم، ومن ثم يريدون ألا يتم انتقادهم"

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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