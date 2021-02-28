قضية خاشقجي.. بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية

جدة - عبدالحي حسين - كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم إصدار إعلان، الإثنين، يتعلق بالسعودية.

جاء ذلك على خلفية نشر تقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي أشار إلى أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

وردا على سؤال حول احتمالية فرضه عقوبات على ولي العهد السعودي ، قال بايدن، في مؤتمر صحفي، السبت، “سيكون هناك إعلان الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام”، بحسب موقع “يو إس نيوز” الأمريكي.

وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

فيما، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها “القاطع” لما ورد في التقرير من “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.

يُذكر أن التقرير الأمريكي مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.