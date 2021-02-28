شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: نرفض استغلال «خاشقجي» للتدخل بالشأن السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما توالت ردود الأفعال المؤيدة لبيان السعودية عقب صدور تقرير الكونجرس الأمريكي بخصوص جريمة خاشقجي، مؤكدة دعم الرياض، ورفض كل ما يمس سيادة المملكة وقيادتها.

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية. وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها؛ الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي وأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات، لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

البحرين تؤيد

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية. وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن مملكة البحرين تؤكد أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليمياً وعربياً ودولياً، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

الكويت: داعم دائم للأمن

وشددت وزارة الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إقليمياً ودولياً في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية، من جهتها، تأييدها الكامل لما ورد في البيان السعودي، معربة عن تضامن الجمهورية اليمنية المطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً. كما أعربت الخارجية اليمنية عن ثقتها بنزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية والإجراءات والأحكام التي اتخذها؛ لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة.

الحجرف: دور ثابت في مكافحة الإهاب

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه. وقال الأمين العام: إن التقرير لا يعدو كونه رأياً خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي وثابت ومقدر، معرباً في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

صون الأمن والسلم الدولي

وأكد البرلمان العربي عن رفضه القاطع للمساس بسيادة السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها. وأكد، في بيان أصدره أمس السبت، تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل جمال خاشقجي.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على الرفض القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير الأمريكي الذي يخلو من أي أدلة قاطعة، مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده الأمين، تجاه صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الاعتدال والوسطية.

استنتاجات غير صحيحة

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن البيان قوله إن الوزارة ‎تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير ‎و«تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة؛ حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي، رحمه الله».

وأضافت إنه من المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت دانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

وأكد البيان أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما؛ لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قوياً لشراكة البلدين الاستراتيجية.

(وكالات)