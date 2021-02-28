العثماني ينفي ربط استقالة “الرميد” بقرار زيارة وفد حكومي بقيادته لـ”إسرائيل”

جدة - عبدالحي حسين - نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صحة ما تم تداوله بخصوص سبب استقالة مصطفى الرميد من الحكومة.

وقال العثماني، في كلمة له اليوم السبت، في افتتاح أشغال اللجنة الوطنية للحزب، “ما أشيع من أن استقالة الرميد مرتبطة بقرار زيارة وفد حكومي بقيادة رئيس الحكومة لدولة الاحتلال مجرد كذب وافتراء”، بحسب الصفحة الرسمية للحزب.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من الحكومة، أمس الجمعة.

وبحسب نص رسالة الاستقالة، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية، وأكد، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.

والتمس الرميد من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.